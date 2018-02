Wege des Weiblichen zum internationalen Frauentag 2018

15.02.2018, 05:31 Uhr

Lasst uns gemeinsam die Weiblichen Wege wieder feiern, dass es kracht!

Liebe Frauen und Männer,Ich habe die Vision, dass sich an allen Orten Frauen Seite an Seite mit ihren Männern wieder sammeln,um gemeinsam diese wundervolle, kraftvolle Lebendigkeit zu erschaffen und zu genießen – den Weiblichen Weg wieder zu gehen!Die nächste Gelegenheit ist am 7.März, 19h30 im Das Kino in Salzburg (AUT):„Die rote Frau und das große Oh!“Woman in Red and the Awesome Oh!Biennale di Venezia 2017

Es erwarten Euch zum Staunen, Sich-berühren –Lassen, Weinen, Lachen, Genießen:2 humorvoll-heilsame Kurzfilme: „Eine Prise Baubo“ ( 2010) und der Biennale –Film: „Woman in Red and the Awesome Oh!“ (2017)1 Kurz -Porträt,1 energetischen Art-Talk, bei dem Ihr Eure weibliche Essenz erleben könnt - u.v.m.Moderation: Cay Bubendorfer, Renate Wurm im Interview mit Susanna AndreiniNäheres in diesem Audio und ab 20.2. auf meiner brandneuen Website www.susanna-andreini.atHier habe ich einige Impulse und Inspiration für Euch zum Weiblichen Prinzip und zum Frauentag ( 10 min.)Hier geht’s zum Trailer von “Woman in Red and The Awesome Oh!”Vielen lieben Dank für Eure Feedbacks und Euer Kommen!!HERZLICH WILLKOMMEN!Susanna AndreiniKartenbestellungen bitte nur im Das Kino: www.daskino.at und , ganz easy per fon: 0043-662-873100AtelierGalerie Susanna AndreiniWombART© - Feine FigurenKunst - Performances – Sculpting DialoguesCoachings und Seminare fürPräsenz,Stimme & LebensgestaltungAltes WissenGutshof Glanegg5082 Grödig bei SalzburgAustriaMitarbeiterin bei der Göttinnenkonferenz 2018Seminarleiterin bei den Goldegger Begegnungen 2018ART Biennale Venedig 2017 Woman in Red and the Awesome Oh!Figurenobjekte und FilmReferentin bei den Goldegger Dialogen 2017Speakerin beim Womb Power Kongress 2017www.susanna-andreini.at/terminemy.matterport.com/show/?m=LbxBkMqX6D9www.sculpture-network.orgwww.facebook.com/infuellefrauseinwww.goettinnenkonferenz.at/teamwww.schlossgoldegg.at/index.php?id=505www.drehpunktkultur.at/index.php/kulturpanorama/galerien/566-andreini