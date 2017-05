"Bitte lächeln!" – Zahngesundheit geht uns alle an und betrifft letzlich den ganzen Körper

04.05.2017, 14:04 Uhr

Die Bezirksblätter Salzburg haben wieder zum Mini Med Studium in den Heffterhof eingeladen.



Ursachen für Zahnverlust

SALZBURG (ap). Ein gewinnendes Lächeln, beschwerdefreies Kauen, verständliches Sprechen: Schöne und gesunde Zähne beeinflussen die Lebensqualität. Im Rahmen des MINI MED Vortrags im Salzburger Heffterhof gab der Facharzt für Zahn-, Mund-, und Kieferheilkunde, Herbert Vogl, anschaulich Einblicke, wie man Zähne gesund hält. Dabei spannte er den Bogen von Zahnpflege über Vorsorge, Diagnose, Problemlösungen bis hin zu neuesten Erkenntnissen in Sachen Implantologie und Prothetik.Die Ursachen für Zahnverlust sind vielfältig. „Ein grundlegendes Problem ist natürlich Karies. Diese bakterielle Infektion im Mundraum durchbricht den Zahnschmelz und führt im Zahninneren zu Fäulnis“, erklärt Vogl, der als Vertreter seiner Kollegen in Salzburg den Vortrag ehrenamtlich abhielt. Nicht zu unterschätzen sind dabei auch die Auswirkungen von Zahnproblemen auf den ganzen Körper. „Es ist wissenschaftlich erwiesen, dass Karies ein erhöhtes Risiko darstellt für Schlaganfälle, Herzinfarkte und Frühgeburten bei Schwangeren. Darüber hinaus sind auch Parodontose, Unfälle, Krankheiten und Abnutzung Gründe für Zahnverlust.

Was Zähne für uns bedeuten

Was Implantate können

ZUR SACHE:

„Gesunde Zähne sind nicht nur für unsere physische Gesundheit von großer Bedeutung, sondern auch für die Psyche. Schadhafte Zähne oder Zahnlücken machen oft unsicher und schränken die Lebensqualität ein“, weiß Vogl. In diesen Fällen können die neuesten Methoden der Zahnimplantologie zum Einsatz kommen."Heutzutage kann in vielen Fällen eine Sofortimplantation durchgeführt werden. Nach umfassenden Diagnose- und Planungsmaßnahmen wird der kranke Zahn entfernt und in das dabei entstandene Loch sofort ein Titanimplantat eingesetzt", erläutert Vogl in seinem Vortrag auch bildlich. Bis dieses fix im Kiefer eingewachsen ist, kann ein Zahnprovisorium auf das Implantat gesetzt werden. „Der Patient geht nie zahnlos aus der Praxis“, betont Vogl und zeigt auch Möglichkeiten auf, wie mehrere Zähne oder sogar ein vollständiges Gebiss nachhaltig ersetzt werden können.Der nächste Mini Med Vortrag in Salzburg findet am Mittwoch, den 17. Mai 2017 um 19 Uhr im Salzburg Saal des Hotel Heffterhof statt. Prim. Univ.-Prof. Dr. Michael Studnicka – er ist Vorstand der Universitätsklinik für Pneumologie/ Lungenheilkunde am Universitätsklinikum Salzburg – referiert dann zum Thema:Der Eintritt ist frei. Keine Anmeldung.Mehr Infos unter www.minimed.at