Die Schilddrüse, das permanent misshandelte Organ

Schilddrüsenerkrankungen sind seit Jahren rasant im zunehmen

Das liegt unter anderem daran, das wir durch Nahrungsmittelzusätze wie u.a. jodiertes Salz, aber auch über jodhaltige Futter-und Düngemittel in Viehzucht und Ackerbau täglich das X- fache der Tageshöchstdosis an Jod zu uns nehmen. Keine Schilddrüse hält dies auf Dauer aus. Mögliche Folgen können sein: Herzrhythmusstörungen, Apnoe, Schweißausbrüche, Psoriasis, Autoimmunerkrankungen usw. Erfahren Sie mehr über die Hintergründe und Folgen der "Jod-Überversorgung" in der SSHG, der Schilddrüsen-SelbstHilfe-Gruppe Salzburg.Das nächste Treffen der SSHG findet am Mittwoch, den 31. Mai um 19:30 im Lokal der Volkshilfe, Kirchenstraße 55a, Salzburg statt.