"Hatschi" – oder wie Sie mit Allergien und Asthma umgehen können

12.05.2017, 15:33 Uhr

Neueste Informationen und Erkenntnisse rund um allergische Atemwegserkrankungen – das erfahren Sie direkt von Primar Michael Studnicka im Rahmen des MINI MED-Vortrags am Mittwoch, den 17. Mai 2017 um 19 Uhr im Hotel Heffterhof.

Durch Allergien oder Anstrengung ausgelöst

SALZBURG (ap). Asthma ist die häufigste chronische Erkrankung bei Kindern, etwa jedes zehnte ist betroffen. Durch eine chronische Entzündung der Atemwege verengen sich diese und führen zu typischen Asthma-Symptomen wie Enge in der Brust und pfeifende Atmungsgeräusche.Bei Patienten mit allergischem Asthma, führt der Kontakt mit einem Allergen nicht nur zu allergischen Reaktionen wie Niesen, juckenden und geröteten Augen, sondern zu Symptomen von Asthma, wie pfeifendem Atemgeräusch, Husten und Atemnot. Asthma kann durch Allergien, aber auch durch Anstrengung, Stress oder Erkältungen ausgelöst werden. Typisch ist das anfallsweise Kommen und Gehen der Symptome. Die Therapie bekämpft in erster Linie die Verengung der Atemwege, die rückgängig gemacht werden kann. Hören Sie im Vortrag aktuelle Informationen über Allergische Atemwegserkrankungen.Der Eintritt ist frei. Keine Anmeldung. Im Rahmen der Diskussionsrunde können auch persönliche Fragen an Herrn Primar Studnicka gestellt werden.