Info-Veranstaltung zur Ausbildung Pflegeassistenz

Das BFI bietet in Kooperation mit der Privatklinik Wehrle-Diakonissen und in Zusammenarbeit mit der Gesundheits- und Krankenpflegeschule des allgemein öffentlichen Krankenhauses Hallein Pflegeausbildungen an. Dazu zählt auch die Ausbildung zur Pflegeassistenz (ehemals Pflegehilfe). Ein wesentlicher Schwerpunkt liegt dabei im Bereich der Alten- und Langzeitpflege.

Im Rahmen der unverbindlichen und kostenlosen Info-Veranstaltung Ausbildung zur Pflegeassistenz am 09.11.2017 um 18.30 Uhr informieren wir Sie aus erster Hand über Aufnahmekriterien, Aufbau und Inhalte des Lehrgangs.

Natürlich steht Ihnen die Lehrgangsverantwortlichen im Anschluss für alle weiteren Fragen gerne zur Verfügung. Um Anmeldung über die Website oder telefonisch wird gebeten. Bei Fragen steht Ihnen das BFI-Kundencenter gerne zur Verfügung.Die nächste Ausbildung zur Pflegeassistenz startet am 11.12.2017 und findet im BFI Salzburg statt.Information und AnmeldungBFI Salzburg KundencenterT: 0662/88 30 81-0E: info@bfi-sbg.at