Internationale Koryphäen räumen mit Behandlungsmythen auf

Kräftigen, Dehnen, Heilen: Beim Salzburger Sport-Physiotherapie Symposium drehte sich alles über „Muskeln und Sehnen“.

Freizeit- und Leistungssport

SALZBURG (ap). Tief in ihre Forschungstätigkeit blicken ließen renommierte Sportwissenschaftler beim ausgebuchten 5. Sport-Physiotherapie Symposium in der Universität Salzburg. Über 300 Teilnehmer profitierten von neuesten Erkenntnissen in der Prävention und Behandlung von Muskel- und Sehnenverletzungen.„Beim Kongress traf geballtes Wissen internationaler Forscher auf ein begeistertes Fachpublikum. Wir freuen uns über das große Interesse von beiden Seiten und den intensiven Austausch zwischen Wissenschaftlern und Praktikern“, resümiert Organisator Erik Hogenbirk von der Uni Salzburg. Mit mehr als 300 Teilnehmern war das Symposium restlos ausgebucht.

Aufräumen mit Behandlungsmythen

Die Sehne als Risikofaktor

Skifahren mit künstlichen Kniegelenken

Mit großer Aufmerksamkeit verfolgt wurde das Thema Sehnenüberbelastung, was immer häufiger bei der sportlich aktiven Bevölkerung auftritt. "Typische Beschwerden seien hier stechende Schmerzen an der Kniescheibe, Sehnenprobleme im Schulterbereich oder eine chronisch geschwollene Achillessehne", berichtet Michael Kjaer, Professor am Sportmedizinischen Institut Kopenhagen.Nach neuesten Ergebnissen normalisiert sich die Sehnenstruktur und somit ihre Funktion durch wiederholte hohe Gewichtsbelastung über mindestens zwölf Wochen, wobei jeweils zwei Tage pro Woche pausiert werden sollte. Soweit die einhellige Meinung verschiedener Forschergruppen. Bisher galten spezielle Massagen, Ultraschall, Lasertherapie oder Infiltration als Mittel erster Wahl gegen überlastete Sehnen.Männer seien häufiger von Sehnenproblemen betroffen als Frauen, insbesondere vom vorderen Knieschmerz, dem „Jumpers‘ Knee“, hieß es beim Kongress. Auslöser sind meist Sprünge, etwa durch Sportarten wie Volleyball. Auch ambitionierte Freizeitsportler, die oftmals über das zuträgliche Pensum hinaus mit zu wenigen Pausen trainieren, gehören zur Risikogruppe.Inwieweit intensives Präventionstraining abhilft, ist derzeit noch fraglich. Bei Fußballern vergrößerte sich die Verletzungsgefahr durch vorbeugende Belastung sogar, berichtete Nicol van Dyk vom Aspetar (Doha), einer der führenden orthopädischen und sportmedizinischen Kliniken. Behandlungen mit Kortison und Entzündungshemmern zeigten in Studien zwar kurzfristig Erfolg, wirkten sich aber langfristig negativ aus.Hinsichtlich wiederkehrender Sehnenstabilität gab es gute Nachrichten für Skifahrer mit Knieprothesen: Skisport verbessert die Sehnenfunktion deutlich, bestätigten Untersuchungen der Forschungsgruppe um Professor Erich Müller der Universität Salzburg.Über die Wirkungsweise von konzentrischer und exzentrischer Muskelarbeit berichtete Professor Hans Hoppeler von der Universität Bern. Seine Studien im Hochleistungssport-Bereich, etwa im Alpinskifahren, zeigten wie hoch die muskulären Belastungen tatsächlich sind und welche Leistungen die Muskulatur erbringen kann. Bei Älteren und Personen mit kardialen Problemen brachte exzentrische Muskelarbeit gute Ergebnisse.