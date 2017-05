Karl Forstner bleibt Vertreter der Ärzte

10.05.2017, 09:32 Uhr

Der Gefäßspezialist wurde als Präsident der Salzburger Ärztekammer bestätigt und startet in seine dritte Funktionsperiode.

SALZBURG (ap). Die Vollversammlung der Ärztekammer für Salzburg hat mit 21 von 31 Stimmen Karl Forstner als Präsidenten der Salzburger Ärztekammer wiedergewählt. „Mit der heutigen Konstituierung der Salzburger Ärztekammer ist wieder sichergestellt, dass auch in den nächsten fünf Jahren eine starke Vertretung der Salzburger Ärzteschaft gegeben sein wird. Die vielfältigen Herausforderungen im Gesundheitswesen sind für die Salzburger Ärztekammer ein Auftrag zur konstruktiven Zusammenarbeit aller Partner im Gesundheitssystem“, so Forstner in einer ersten Stellungnahme nach der Wahl. In der Vollversammlung besetzt die Kurie der angestellten Ärzte 19 Sitze und die Kurie der niedergelassenen Ärzte 12 Sitze.

Vertreter der Ärzteschaft

Die neue Führung der Ärztekammer für Salzburg in der Funktionsperiode 2017 bis 2022 setzt sich zusammen aus:Präsident Karl Forstner – er ist seit 2006 Leiter des Bereichs für „Konservative Angiologie“ an der Universitätsklinik für Dermatologie der Salzburger Landeskliniken, PMU, dem 1. Vizepräsident und Obmann der Kurie niedergelassene Ärzte, Walter Arnberger, dem 1. Stellvertreter Christoph Fürthauer und der 2. Stellvertreterin Hella Spaun. In der Kurie der angestellte Ärzte sind es der 2. Vizepräsident und Obmann Jörg Hutter, der 1. Stellvertreter Reinhard Bittner sowie der 2. Stellvertreter Gerd Rasp. Finanzreferent und somit ebenfalls Mitglied des Präsidiums ist Eberhard Brunner.In der abgelaufenen Funktionsperiode war Karl Forstner übrigens auch 1. Vizepräsident der Österreichischen Ärztekammer.