"Kommen Sie raus aus der Komfortzone"

27.04.2017, 16:01 Uhr

Sportmediziner Josef Niebauer plädiert beim Mini Med Vortrag für mehr Bewegung im Alltag.

"Das Sitzen verbannen"

SALZBURG (ap). "Wir müssen uns unser Leben wieder etwas ungemütlicher machen", gibt Primar Josef Niebauer im Rahmen des Mini Med Studiums im Salzburger Heffterhof zu bedenken. Denn Studien belegen klar, wer beispielsweise seinen täglichen Arbeitsweg zu Fuß oder via Fahrrad bewältigt, leidet deutlich seltener an Herz-Kreislauferkrankungen, Diabetes und früherer Sterblichkeit.Darüber hinaus lassen sich – auch ohne klassisch Sport zu treiben – Bewegungsmöglichkeiten in den Alltag einbauen, wie beispielsweise die Treppe statt den Aufzug zu nehmen. "Regelmäßige Bewegung beugt vielen Erkrankungen vor oder kann deren Fortschreiten verlangsamen. Das macht Sport durchaus zu einem Therapeutikum", so der international anerkannte Sportmediziner.Ein Großteil der Menschen verbringt den Alltag – oft auch beruflich bedingt – sitzend. "Um die negativen Folgen von achtstündigem Sitzen zu eliminieren, müsste man sich über eine Stunde bewegen", so Niebauer, der große Probleme dahingehend auch schon im Kindesalter beobachtet. "Wenn übergewichtige Schüler vom Sportunterricht befreit werden oder Altersdiabetes bei Fünfjährigen auftritt, ist das bedenklich. Wir meiden Bewegung als wäre sie schlimm oder ungesund. Dabei ist das komplette Gegenteil der Fall. Und so ist auch die Frage – wieviel Sport gesund ist – die völlig falsche, weil Bewegung so was Tolles ist, dass man nicht zu viel machen kann."

"Es ist nie zu spät"

Einladung zum nächsten Mini Med Vortrag:

Mit Sport zu beginnen – dafür ist es nie zu spät. "Je unsportlicher jemand ist, desto weniger muss er tun, um fitter zu werden. Neben den körperlichen Vorteilen erhöht Bewegung übrigens auch die geistige Leistungsfähigkeit", verrät Niebauer, ehe er – trotz strömendem Regen und Temperaturen knapp über Null – auf seinem Fahrrad den Heimweg antritt. Mehr zum Thema und über weitere Vortragsterme unter www.minimed.at.