Was Ihr Herzschlag über Sie verrät

AT

, Schwarzstraße 25 , 5020 Salzburg AT

Evang. Zentrum Christuskirche Salzburg , Schwarzstraße 25 , 5020 Salzburg AT

WAS IHR HERZSCHLAG ÜBER SIE VERRÄT



Das Herz als persönliches Stressmessgerät



Referentin: Mag. Esther Ebner



Lassen Sie sich begeistern von der Aussagekraft des Herzens und wie es uns den Weg zu mehr Gesundheit, Schlafqualität und Energie weist.



In diesem Vortrag erleben Sie, was das Herz alles erzählt und wie man dies auf einfache Art und Weise messen kann. Mittels der 24h-Herzratenvariablität (HRV) bekommen wir über die positiven Tätigkeiten, die Stressphasen, über die Schlaferholung und die individuellen Maßnahmen, die man für ein gesundes Leben benötigt, Aufschluss. 



Unkostenbeitrag ab € 7,00

Um Anmeldung bis 15.11.2017 wird gebeten: bei 0676 86 86 08 86 elke damjanovic oder elke.damjanovic@sbg.at