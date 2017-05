Barbecue-Bulls feierten 20-jähriges Jubiläum

01.05.2017, 10:09 Uhr

Beim Wettbewerb stand der letzte Gang, die sogenannte „Mystery-Box“, unter dem Motto "Regionales BBQ- Gericht mit 100 Prozent Zutaten aus dem Salzburger-Land“.Die genauen Zutaten, die von der Salzburger Landwirtschaft zur Verfügung gestellt wurden, erfuhren die Teams erst direkt beim Wettbewerb.„Barbecue ist mehr als Grillen“ so der Grundsatz des international erfolgreichen Barbecue-und Metzger- Meisters Helmut Karl, der vor 20 Jahren das erste Mal selber in Amerika bei einer World Barbecue Championship startete. Von der Idee gepackt, die kulinarische Vielfältigkeit des Themas Barbecue in die Welt zu tragen,gründete er 1997 die Salzburger Barbecue Bulls.