Bier brauen, zapfen und trinken

07.05.2018, 08:12 Uhr

Die Rede ist von „Die Weisse“ und vom „Fuxn“, die ex-aqueo die begehrte Siegerurkunde mit nach Hause nehmen durften. Auf Platz drei reiht sich die Stiegl-Brauwelt ein. Neu im heurigen Jahr ist die Prämierung des Bierlokales mit der besten Servicequalität.Das internationale Bierlokal „Beffa Bar“ in der Bergstraße geht in dieser Kategorie als strahlender Sieger hervor. Kriterien für die Bewertung waren unter anderem die Bierkarte, die Präsentation, die Qualität und natürlich der Service. Kiesbye verweist dabei einige Highlights im Bierbundesland Salzburg: „Seit 600 Jahren wir hier Bier gebraut und mit elf Brauereien – neben Big Playern auch Wirtshausbrauereien in der Stadt Salzburg und der näheren Umgebung ist die Dichte in Österreich einzigartig“.