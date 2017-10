Die Jedermann-Hose ist jetzt unter Glas

19.10.2017, 08:49 Uhr

kam nun unter den Hammer. Der Salzburger Goldschmied Hartwig Thurner hat das Stück aus dem Kostümfundus gekauft. Jetzt haben es die Salzburger Hoteliers Alexander Strobl und Brigit Maier vom Brandlhof Saalfelden bei einer Charity Auktion um einen stolzen vierstelligen Betrag ersteigert. Dieser Tage setzte Peter Simonischek noch selbst eine Widmung unter das gute Stück (nunmehr unter Glas als Wanddekoration im Hotel zu bewundern). Thurner stellte den Erlös dem Salzburger Retriever Club zur Verfügung, der den Betrag nun für den Ausbau der Trainingsstätte einsetzen wird. Simonischek: „So bleibt ein Stück von mir in jener Stadt, in der ich so viele Sommer bei den Festspielen verbracht habe“.