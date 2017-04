23.04.2017, 23:51 Uhr

An dem Album arbeiten die beiden Komponisten schon seit über 2 Jahren nun soll es fertiggestellt werden die Tonaufnahmen fanden, schon ende 2016 in Oslo statt dafür wurde das gesamte Oslo Philharmoniker gebucht laut Hollywood Reporter kamen dabei kosten von rund 1,2 Millionen US-Dollar auf.Jedoch soll das Album seinen Debüt beim Konzert in Wien am 06.06.2017 feiern denn dies war die Voraussetzung des 24 jährigen irisch-österreichischen Filmkomponisten Sadzid Husic.Wie Hollywood Reporter ebenfalls berichtet haben die beiden Komponisten gemeinsam rund 2.000 Arbeitsstunden verbraucht allein für die Kompositionen ohne den Tonaufnahmen und der Bearbeitung.Anfang 2014 kündigten die beiden das Album an gaben jedoch nicht den Namen des Albums preis und halten den weiterhin geheim auch die arbeiten am Album haben die beiden über 2 Jahre geheim gehalten.

Pausen wegen Gesundheitsproblemen

Zahlreiche Pausen mussten eingelegt werden, da der irisch-österreichische Filmkomponist Sadzid Husic immer wieder mit Gesundheitsproblemen zu kämpfen hatte, weshalb der 24 jährige immer wieder bei Projekten und bei dem gemeinsamen Album ausfiel .So wurde der 24 jährige auch als Komponist für den Film Rouge One: A Star Wars Story vorgeschlagen musste jedoch wieder von der Liste genommen werden, da kurz davor Sadzid Husic wegen Überarbeitung ins Krankenhaus eingeliefert worden ist.Nun steht der Veröffentlichung nichts mehr im weg und viele Fans von beiden Seiten freuen sich schon auf das Album.