Für den Weingenuss der besonderen Art

14.05.2017, 17:52 Uhr

Mehr als ein Dutzend Weinbauern und Winzer präsentierten ihre Produkte – Weine, Edelbrände, Winzersekte, Fruchtsäfte und so manche regionale Schmankerl - aus eigener Erzeugung.Die Steirerinnen Gabriele Florian-Scharf und Martha Klettler sorgten mit doppelt geselchten Bauernkrainer und Kürbiskernkrainer für das leibliche Wohl, während am Nachbarstand Stefan Langgartner und Christiane Nebel ihre süffigen Schilcherspezialitäten, wie den Schilerol präsentierten.Für Winzerin Tanja Dworzak aus dem Weinviertel war klar: „Das ist ein Markt nicht nur für Weinkenner, die ihre Winzer persönlich kennen lernen möchten, sondern auch für alle Freunde des guten Geschmacks, die gerne verkosten, ein wenig fachsimpeln und ihren Jahresbedarf an guten Tropfen zu „Ab–Hof-Preisen“ decken wollen."