Karriereforum Salzburg – Die Jobmesse mit Mehrwert!

Auch die erfolgreichste Karriere beginnt mit dem ersten Schritt. Damit dieser Einstieg auch gelingt, veranstalten die „Salzburger Nachrichten“ gemeinsam mit ihren Partnern das inzwischen 11. Karriereforum Salzburg. Dabei erwartet die Besucher 2017 viel Neues!Die Messe findet am 24. Oktober statt – erstmals im Salzburg Congress. Durch die Änderung des Veranstaltungsortes wird die Anreise mit Auto oder Öffentlichen Verkehrsmitteln erleichtert. Auf zwei Etagen können die Besucher mit über 50 Austellern in Kontakt treten und sich direkt für einen Job bewerben. In der Messebeilage erhalten die Besucher Informationen zu den Ansprechpartnern an den Messeständen, um leichter die ersten Kontakte knüpfen zu können.

Um den Messebesuch möglichste effizient zu nutzen, bietet das Karriereforum erstmals die Möglichkeit, sich vorab für die Messe anzumelden und sich dabei einen Platz bei den angebotenen Workshops zu sichern. Bei der Online-Anmeldung kann auch der eigene Lebenslauf hochgeladen werden. Der Vorteil: die gewünschten Unternehmen können sich vorab über die potentiellen Bewerber informieren. So wird die optimale Grundlage für das Bewerbungsgespräch direkt am Messestand geschaffen.Das vielfältige Messeprogramm bietet von Workshops bis hin zu Standevents viele Möglichkeiten, um sich auf die eigene Karriere vorzubereiten. Die spannenden Workshops vermitteln Schlüsselkompetenzen, die sowohl Einsteiger wie Umsteiger auf dem individuellen Karriereweg voranbringen. Bei den Standevents erwarten die Besucher moderierte Kurzpräsentationen der Aussteller. Dabei werden Einblicke in das zukünftige Berufsleben geboten.Neben Informations- und Weiterbildungsangeboten bietet das Karriereforum Salzburg auch Unterhaltung. So rollt beispielsweise das „Karriereshow“-Quiz über die Messe. Selbstverständlich dürfen neben den zahlreichen Neuangeboten die kostenlosen Services nicht fehlen wie die Stylinglounge, das kostenlose Bewerbungsfoto, der Social Media Check, Bewerbungsunterlagenckeck und viele mehr!Alle Infos finden Sie auf http://www.karriereforum.eu/karriereforum-salzburg...