Kongress Kommunale Intelligenz bewusst gemeinsam leben

„… ist für uns eine Kultur, in der jeder Einzelne spürt, dass er gebraucht wird, dass wir alle miteinander verbunden sind,voneinander lernen und miteinander wachsen können...“ist für Hirnforscher Prof. Dr. Gerald Hüther die Basis für eine zukünftige Gemeinde- und Gemeinschaftsentwicklung.Sein Vortrag „Kommunale Intelligenz“ steht im Mittelpunkt dieses Nachmittages. Starke Impulse werden auch Prof. Helmut Mödlhammer, der ehemalige Präsident des Österreichischen Gemeindebundes, und Altbürgermeister Karl Sieghartsleitner geben. Einige unserer Teilnehmer werden praktische Beispiele für ein gelungenes Miteinander präsentieren.

des Impulstages ist es, im Sinne von Gerald Hüther die Basis für zehn Modelldörfer in Österreich zu schaffen. „Wir müssen weg von der herrschenden Kultur der Ressourcenausnutzung hin zu einer Kultur, in der die Potenziale des Einzelnen und die Potenziale, die in jedem Gemeinwesen stecken, auch tatsächlich entfaltet werden können,“ sagt Initiator Georg Dygruber.· Die Kraft der kleinen Einheit· Die verborgenen Schätze unserer Gemeinden wiederentdecken· Lebensbejahende Wirtschaft. Es braucht Herz, Hirn und Hand· Kommunale Intelligenz · Praxisbeispiele aus der Zivilgesellschaft- Was sind die nächsten Schritte hin zu Modellgemeinschaften14.00 – 14.30 Musikalische Eröffnung & Begrüßung auch durch den HausherrnModeration: Dr.DI Alfred StriglVideobotschaft Erika Pichler: Schwangerschaft und Geburt als Basis für ein gelingendes Leben14.30 – 15.00 Prof. Helmut Mödlhammer: Mein Lebenswegfür die Gemeinden – Die Kraft der kleinen Einheit15.00 – 15.30 Karl Sieghartsleitner: Ölfelder oder Goldadern?– Verborgene Schätze unserer Gemeinden15.30 – 16.15 Pause16.15 – 17.15 Prof. Dr. Gerald Hüther: Kommunale Intelligenz– Potentialentfaltung in Gemeinschaften17.15 – 17.30 Pause17.30 – 19.00 Innovative Projekte stellen sich vor und suchen Zugang zu Verbündeten19.00 – ca. 19.30 Resümee des Tages – Ideen zur Schaffung von ModellgemeinschaftenVerabschiedung12.00 – 22.00 Café, Kuchen und Snacks im Restaurant