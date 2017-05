Mamadou Diabate - Balafon Talking Concert

Der charismatische Balafon- und Percussion Virtuose aus Burkina Faso begeistert mittlerweile auf vielen Bühnen der Welt das Publikum. Als Multiinstrumentalist, Komponist und Sänger beherrscht er sämtliche Stilistiken der westafrikanischen Kulturen. Tradition und Moderne, heiße Rhythmen und besinnliche Klänge - die Bandbreite seiner Musik sorgt in jedem Fall für Gänsehaut und bringt jeden Körper in Schwingung. Mit seinem im Jahr 2008 und gegründeten Projekt "Percussion Mania" konzentriert sich der Meister des großen Balafons auf seine westafrikanischen Wurzeln. Wenn Mamadou auf seinem großen Balafon spielt, hat man das Gefühl, es sind nicht 2, sondern 6 Hände, die über die Hölzer tanzen. Und wenn er seine Lebensgeschichten in Liedern und Rhythmen erzählt, berührt er unsere Herzen …..

Hören Sie einen Auszug seines letzten Konzertes mit "Percssion Mania" 2016 in Indien:Video-Kostprobe "Balafontalk" von der Indien-Tour: https://www.facebook.com/Mamadou-Diabate-146279572...