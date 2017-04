Salzburg hat seine neuen Schönheitskönige

28.04.2017, 13:23 Uhr

Mit Alexandra Hauthaler und Muamer Cormehic hat Salzburg die neuen Miss und Mister Salzburg.

SALZBURG (lg). Die Salzburgerin Alexandra Hauthaler und der Flachgauer Muamer Cormehic haben die Jury und das Publikum überzeugt und dürfen sich offiziell mit dem Titel "Miss und Mister Salzburg 2017" schmücken. Die 20-jährige Studentin beschreibt sich selbst als bodenständig und ehrgeizig und liebt es, in der Öffentlichkeit zu stehen. "Diesen Titel gewonnen zu haben, bedeutet für mich, einen neuen Lebensabschnitt einzugehen, bei dem ich mit Herz und Seele dabei bin. Ich präsentiere mich sehr gerne selbst und knüpfe liebend gerne neue Kontakte", so die frischgebackene Schönheitskönigin. Auf den Plätzen dahinter reihten sich Alexandra Prodinger und Reinhild Buchmayer ein. Bei den Männern konnte der Flachgauer Muamer Cormehic die Jury von sich überzeugen.

Sehr modeaffin

"Ich verfolge tagtäglich die Fashionwelt und tauche oft in die Welt der Mode ein, weil ich mich dadurch selber persönlich wiederfinden kann. Mittlerweile gebe ich modetechnisch auch anderen Menschen eine Perspektive, damit sie sich modisch wiederkennen können und damit mehr Selbstbewusstsein entwickeln", erklärt Cormehic. Die Wahl wurde im Wyndham Grand Salzburg Conference Centre abgehalten, bei der Show mit vier Präsentationsrunden konnten die Kandidatinnen und Kandidaten zeigen, was in ihnen steckt.