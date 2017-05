Stiegl lud zum Maibaum-Aufstellen

07.05.2017, 17:20 Uhr

Bio-Ochsen und Bauernkrapfen

Durch den Tag führte in bewährter Manier der „Stiegl-Fritz", alias Fritz Egger, durchaus mit dem einen oder anderen „Egger-Bissen". Kulinarische Leckerbissen gab's im Festzelt u.a. einen stattlichen, knapp eine Tonne schweren Bio-Ochsen aus der Brauerei-eigenen Landwirtschaft am Gut Wildshut sowie knusprige Henderl vom Grill, Bosna und Bauernkrapfen. Musikalische Leckerbissen servierten in bewährter Manier die „Trachtenmusikkapelle Maxglan" sowie die Irrsdorfer Tanzlmusi". Einen feierlichen Rahmen verliehen dem Fest die Festungsprangerstutzen-schützen mit ihren Lauffeuern. Außerdem lockte das nasse Wetter auch zahlreiche Bier-Fans zum kostenlosen Besuch in die Brauwelt-Ausstellung. Unter dem Motto „Feiern mit Verantwortung" wurde das heurige Stiegl-Maibaumfest auch als Green Event durchgeführt, denn die führende Privatbrauerei Österreichs legt großen Wert darauf, dass Ressourcen und Umwelt geschont werden. Das trifft auf das Brauen und auf das Feiern gleichermaßen zu.