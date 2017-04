Süße Köstlichkeiten zum Nachbacken

20.04.2017, 07:52 Uhr

Karamellisiertes Popcorn und Trüffelpralinen

"Ich liebe es, gemeinsam mit 'meinen' Brautpaaren ihre Traum-Hochzeitstorte und ihren 'Sweet Table' zu planen. Wichtig ist mir, dass das Gesamtkonzept stimmt und sich am Ende ein rundes Bild ergibt. Als ich dann gefragt wurde, ob ich nicht Lust hätte, ein Buch über Sweet-Table-Konzepte zu schreiben, war dies eine ideale Gelegenheit um zu zeigen, dass Sweet Tables nicht nur schön aussehen, sondern auch wunderbar schmecken", erklärt Streitwieser. Wer sich selbst an einen "Sweet Table" wagen möchte, der findet Rezepte zu süßen Köstlichkeiten wie Karamellisiertes Popcorn, Black & White Oreo-Cheesecake, Haselnuss-Karamelltarte, Trüffelpralinen, Macarons mit Karamellfüllung oder Butter-Vanille-Muffins. "Einfach ausprobieren und üben. Schließlich wurde Rom auch nicht an einem Tag gebaut", fügt die Tortendesignerin hinzu.