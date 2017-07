Treffpunkt für Salzburg-Liebhaber bei der ISA-Gala

27.07.2017, 07:59 Uhr

Unterstützung von Nachwuchskünstlern

Prominente Gäste bei der ISA-Gala

Rund 3,2 Millionen Euro hat die ISA in den vergangenen Jahren an Fördergeldern aufgebracht, die in die Erhaltung von Kulturgütern im Salzburger Land oder in die Unterstützung von Nachwuchskünstlern geflossen sind.Sopranistin Angelika Kirchschlager wurde in ihren Anfängen ebenso unterstützt wie die drei jungen Künstlerinnen Camilla (17), Cora (15) und Cosima (12) der Musiker-Familie Pillinger, die gemeinsam mit ihren Eltern Ursula und Franz mit Jazz-, Sound of Music- und Pop-Klängen für die musikalische Umrahmung der ISA-Gala sorgten.Unter den Gästen: Bundespräsident Alexander Van der Bellen mit Ehefrau Doris Schmidauer, Vizekanzler Wolfgang Brandstetter, Bundesminister Andrä Rupprechter mit Ehefrau Rupprechter-Rödlach, Bundesminister Harald Mahrer, Pianist Rudolf Buchbinder mit Ehefrau Agnes, Festspielpräsidentin Helga Rabl-Stadler, Fürstin Manni zu Sayn-Wittgenstein-Sayn mit Sohn Prinz Peter und Schwiegertochter Schauspielerin Sunnyi Melles, Mediamarkt-Gründer Erich und Helga Kellerhals, Siemens Österreich-Vorstandsvorsitzender Wolfgang Hesoun mit Ehefrau Brigitte, Unternehmer Ernst Theodor Henne mit Ehefrau Renate Thyssen-Henne und Tochter Gabriela Prinzessin zu Leiningen, Österreichs Parade-Hoteliers Elisabeth Gürtler und Georg Imlauer mit Ehefrau Ingrid, Opernballorganisatorin und Neo-Politikerin Maria Großbauer, Festspielintendant Markus Hinterhäuser sowie der kaufmännische Direktor der Festspiele Lucas Crepaz.