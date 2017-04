Unternehmerspirit im Großformat

27.04.2017, 12:13 Uhr

Sie verändern Salzburgs Wirtschaft

Fotografen in den Mittelpunkt rücken

Sie alle – insgesamt 23 unternehmerische Persönlichkeiten – sind „Menschen, die Salzburgs Wirtschaft verändern“, wie der Claim der „Game-Changer-Gallery“ lautet. Die Idee der gemeinsamen Aktion von Fotografeninnung, Junger Wirtschaft, Startup Salzburg und der Kommunikationsabteilung der WKS: den beteiligten Unternehmen, Start-ups und den Fotografen, die sich für die Aktion unentgeltlich zur Verfügung gestellt haben, eine Öffentlichkeit zu verschaffen. „Es geht uns darum zu zeigen, dass Unternehmertum außergewöhnliche Lösungen schafft“, erklärte WKS-Präsident Konrad Steindl bei der Eröffnung. JW-Vorsitzender Dominik Mayer betonte: „Wir brauchen nicht ins Silicon Valley schauen. Wir haben auch in Salzburg sehr viel Innovationsgeist!“. Und Gerhard Sulzer, Innungsmeister der Salzburger Fotografen freute sich über die Chance für seine Mitglieder, ihre Kompetenzen zu zeigen.Was auch die beteiligten Fotografen bestätigten: „ Super, dass auch die Fotografen mal in den Mittelpunkt gerückt werden“, meine Christian Streili. „Es ist gut, dass man die Fotografen mit ins Boot geholt hat. Noch dazu ist es für alle Teilnehmer eine gute Chance zum Netzwerken!“, erklärte Cornelia Krispler. Insgesamt haben bei der zweiten Ausstellung 18 Salzburger Fotografinnen und Fotografen dabei mitgemacht, Unternehmer und ihre Ideen in Bildern auszudrücken.