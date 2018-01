2. Frauenkabarettfestival in Salzburg

SALZBURG. Am 8. Februar ab 20.00 Uhr findet das zweite Frauenkabarettfestival im Kleinen Theater statt.



Isabell Pannagl zeigt Ausschnitte aus ihrem Programm "Bankerl'n gehen"

sabell Pannagls musikalisches Solokabarett besticht durch seine Mischung aus bekannten humoristisch umgetexteten Schlagern, eigenen Kompositionen und einer augenzwinkernd erzählten persönlichen Geschichte.



Regina Hofer gibt ein Best Of ihres aktuellen Kabarettprogramms

Spannung, die Regina Hofer jetzt bereits zum siebten Mal in ihrer Karriere als Kabarettistin in einem Stück schreiberisch verarbeitet hat und spielerisch entlädt. „Saus und Braus“ ist der Titel, zugleich das Lebensrezept, das Frau Doktor ihrer Protagonistin auf der Bühne zum Ausprobieren verordnet hat.



Kartentelefon/Kartenabholung +43 - 662 87 21 54