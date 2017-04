Abendmusik in der Pfarrkirche Mülln

SALZBURG. Am 5. Mai ab 19.30 Uhr findet in der Pfarrkirche Mülln ein Konzert der Reihe "Abendmusik" der Salzburger Bachgesellschaft in Zusammenarbeit mit der Universität Mozarteum statt.



Die Reihe der Abendmusiken des Institutes für Alte Musik an der Universität Mozarteum mit prominenten Dirigenten und ausgewählten Studierenden wird fortgesetzt mit zwei wunderbaren Kantaten Bachs für die nachösterliche Zeit. Die Leitung hat dieses Mal Marco Testori, neu berufener Professor an der Universität Mozarteum, einer der weltweit führenden Barockcellisten. Marco Testori arbeitete mit vielen prominenten Ensembles im Bereich der Alten Musik, er war u.a. über 10 Jahre lang Solocellist von „Il Giardino Armonico“. In Italien ist er auch als Chorleiter hervorgetreten.



Karten und Information:

Einheitspreis € 25,-- (SchülerInnen, Lehrlinge u. StudentInnen € 8,--)

bei der Salzburger Bachgesellschaft.

Tel. +43-662 435371-0 (Fax DW -4), salzburgerbachgesellschaft@aon.at, www.salzburger-bachgesellschaft.at