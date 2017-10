Academyverkaufsausstellung Workshop 2017

SALZBURG. Die Galerie Weihergut präsentiert vom 21.10.-4.11.17 eine Academyverkaufsausstellung. Der Workshop 2017 der Academy Weihergut unter der Leitung von Prof. Karrer wurde mit 10 Künstlern, darunter international und national bereits sehr bekannten, in Saalfelden veranstaltet.

Als Hauptthema wurden die Struktur und der Rhythmus der beeindruckenden Bergwelten künstlerisch in abstrakte Bildkompositionen gestaltet und in verschiedenen Malprozessen umgesetzt.



Die Vernissage findet am 21. Oktober 2017 um 20:00 in der Galerie Weihergut in der Linzergasse statt. Ausstellungsdauer: 21. Oktober bis 4. November 2017