Archive offen: Schätze der Vergangenheit drei Tage im Licht

Sieben Horte des Wissens öffnen Pforten – private Schätze werden begutachtet

SALZBURG. Am Samstag, 20. Mai, bietet das Stadtarchiv gemeinsam mit den „Freunden der Salzburger Geschichte“ einen ganz besonderen Beratungsnachmittag an: Expertinnen und Experten begutachten von 14 bis 17 Uhr in der Glockengasse 8 mitgebrachte private Schätze wie alte Bücher, Stiche, Grafiken, Urkunden, Fotografien und informieren über deren Wert, sachgemäße Lagerung sowie Restaurierungsmöglichkeiten. Bereits ab 10 Uhr kann man bei Führungen einen Blick in die hauseigene Restaurierwerkstatt werfen und ein Non-Stopp-Kino mit Salzburger Stadtteilen in alten Fotografien genießen.Ebenfalls am Samstag, 10 bis 17 Uhr, lädt die Erzdiözese ein, z.B. den Taufeintrag von Wolfgang Amadeus Mozart in ihren Archiv-Matriken zu besichtigen. Bei Führungen am Kapitelplatz 3 erhält man Einblick in die Speicher mit Urkunden, Musikalien, Plänen, Grafiken sowie in den Archiv-Betrieb. Um 14 Uhr steht eine musikwissenschaftliche Spezialführung auf dem Programm. Außerdem gibt‘s einen Büchermarkt.Etwas ganz Besonderes sind auch die Führungen im Stiftsarchiv St. Peter: Ausgewählte Urkunden, Urbare, Diarien und Nachlässe werden Freitagvormittag, 19. Mai, nur gegen Voranmeldung (archiv@erzabtei.at , Tel. 0662/844576-144) gezeigt.Individuelle Handschriften bekannter Autorinnen und Autoren, wie Stefan Zweig, Peter Handke, Thomas Bernhard oder Ingeborg Bachmann kann man bei einem Workshop am Freitag, 19. Mai, ab 13 Uhr, im Literaturarchiv Salzburg (Zugang Kapitelgasse 5) kennen lernen. Ab 11 Uhr werden dort Führungen und Highlights aus den Beständen angeboten. Präsentationen und Führungen gibt’s auch im Kunst-ARCHIV-Raum der Uni Mozarteum, Mirabellplatz 1, von 14 bis 18 Uhr. Dort erfährt man etwa, wer der Lehrer Herbert von Karajans war.Den Auftakt der Archivtage macht am Donnerstag, 18. Mai, ab 8.30 Uhr ein Tag der offenen Tür im Landesarchiv, Michael-Pacher-Straße 40. Dort kann man sich in den jahrhundertealten Beständen umsehen und unter anderem über die Haus- und Hofforschung grundlegend informieren. Ebenfalls schon am Donnerstag, 10 Uhr, gibt es eine Führung durch das Universitätsarchiv, Hofstallgasse 2-4, wo man Näheres über so berühmte Studenten wie Abraham a Sancta Clara oder Leopold Mozart erfährt.Infos: www.wissensstadt-salzburg.at