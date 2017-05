Bachelor-Ausstellung von Stephan Lippert: "Das Problem der Schönheit"

SALZBURG. Am 17. Mai ab 19.00 Uhr findet die Vernissage von Stephan Lippert in der Universität Mozarteum statt.



PINK, GLITZER, EINHORN, Strass, Federn, Blüten . . . Diese Schlagworte bzw. Materialien werden eher mit Kinderspielzeug und kitschigem, schlechtem Design als mit Kunst an der Universität Mozarteum in Verbindung gebracht. Sie werden im Sinne der Kunst eher gering geschätzt: Zu Mainstream, zu verbraucht, zu negativ konnotiert? Die Ausstellung beschäftigt sich mit der Faszination dieser Materialien für die Allgemeinheit. Pinker Glitzer im Übermaß, ein riesiges Einhorn, Federn und Strass sowie Blüten, verarbeitet in aufwendigen Haute-Couture-Roben. Dinge die man einfach nur schön findet. Doch genau hierin liegt das Problem (der Schönheit). Denn im Kontext der Kunst dürfen Dinge nicht einfach „nur“ schön sein. Sie müssen eine tiefere Bedeutung haben. Die Ausstellung stellt die Frage, ob sich auch mithilfe von Schönheit eine tiefere Botschaft vermitteln lässt.