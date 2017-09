Bäuerliche Direktvermarkter ausgezeichnet

30.09.2017, 20:21 Uhr

Neue Gutes von Bauernjof-Betriebe im Lungau

Mit dem Qualitätsprogramm "Gutes vom Bauernhof" der Landwirtschaftskammer Österreich garantieren österreichweit rund 1.600 Direktvermarkter die Herkunft ihrer Produkte von ihrem Bauernhof sowie hohe Qualität, Frische und Sicherheit.Außerdem mit der "Gutes vom Bauernhof"-Hoftafel ausgezeichnet wurden zahlreiche Landwirte im Lungau – Elisabeth Löcker aus St. Margarethen, Wolfgang Kocher aus Tweng, Manfred König aus Tamsweg und Thomas Aigner aus Muhr – sowie die Landwirtschaftsschule in Tamsweg und Minimolk von Romana Kocher in Tamsweg.Zusammen mit der Landwirtschaftsschule Winklhof in Oberalm und der Landwirtschaftsschule Bruck an der Glocknerstraße wurden alle vier Salzburger Landwirtschaftsschulen als "Gutes vom Bauernhof"-Betrieb ausgezeichnet.