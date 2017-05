Balkonbrand in Maxglaner Wohnung

02.05.2017, 12:58 Uhr

SALZBURG. Zu einem Balkonbrand kam es am Abend des ersten Mai in einer Wohnung in der Stadt Salzburg Maxglan. Die Bewohnerin bemerkte das Feuer auf dem Balkon und konnte die Wohnung rechtzeitig verlassen. Während der Löscharbeiten evakuierten die Einsatzkräfte die Bewohner des dritten und vierten Stockwerkes des Hauses. Die genaue Brandursache ist derzeit nicht bekannt. Auf dem Balkon befanden sich neben Geschirr und Töpfen auch Kleidungsstücke. Verletzte Personen gab es keine.

_____________________________________________________________________________Du möchtest täglich über coole Stories in deinem Bezirk informiert werden? Hier kannst du dich zum kostenlosen Nachrichtendienst der Bezirksblätter Salzburg anmelden, alle Infos dazu gibt's hier: www.meinbezirk.at/1964081