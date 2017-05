Barockfest und ein Funky Bach

05.05.2017, 15:04 Uhr

Salzburger Bachgesellschaft gibt Einblick in ihre Konzerthöhepunkte für die neue Saison.

SALZBURG (lg). Unter der Maxime „Alte Musik neu erleben“ hat der künstlerische Leiter und Vorsitzende der Salzburger Bachgesellschaft, Albert Hartinger, im Café Fürst das Programm der Konzertsaison 2017/18 vorgestellt. Nach 25 Jahren in der Wallfahrtsbasilika Maria Plain eröffnet die Salzburger Bachgesellschaft heuer zum ersten Mal am 15. August (Maria Himmelfahrt) die Konzertsaison 2017/2018 in der Pfarrkirche Mülln. Umrahmt von zwei Sonderkonzerten stehen in der kommenden Saison sieben Konzerte auf dem Programm des Bachzyklus. In den fünf Konzerten der Reihe „Musik für junge Leute" wird es für das große und kleine Publikum wiederum Gelegenheit zum Mitmachen geben. Einer der Höhepunkte in dieser Saison ist das Barockfest im DomQuartier am elften Juni zwischen 17 und 22 Uhr.

App "Musik im DomQuartier"

Speziell für die Jugend

"Dabei laden die Salzburger Bachgesellschaft, die Universität Mozarteum und das DomQuartier Salzburg zu einer Tour Baroque mit Musik und Tanz in zehn Stationen ein. Die Musik spielte am fürsterzbischöflichen Hof zu Salzburg immer eine wichtige Rolle und ist untrennbar mit den fürsterzbischöflichen Räumen verbunden. Die Prunkräume der Residenz und die anderen Räume des DomQuartiers sind wertvolle originale musikalische Aufführungsorte. Hofmusiker wie die Salzburger Barockmeister H.I.F. Biber, G. Muffat, Vater und Sohn Mozart und Michael Haydn haben hier selbst musiziert", erklärt Albert Hartinger. Vorfreude auf das Barockfest ist auch bei DomQuartier-GF Elisabeth Resmann zu spüren. "Wir verstehen uns nicht nur als Museum und freuen uns auf die Kooperation. Mit der Musik wollen wir das Museum zum Leben erwecken. Barock ist jene Epoche, die Salzburg am meisten geprägt hat. Wir bereiten auch eine App ‚Musik im DomQuartier' vor, die wir unseren Besuchern kostenlos zur Verfügung stellen wollen", so Resmann.Mit "Funky Bach" findet am 14. Mai um 18.30 Uhr im Domchorsaal ein Jugendkonzert mit Break-Dance statt. Zuvor gibt es um 16 Uhr, ebenfalls im Domchorsaal, ein Familienkonzert zum Muttertag unter dem Titel "Bachs New Generation".