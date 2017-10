Begrillt werden vom Weltmeister

17.10.2017, 00:00 Uhr

Gewinn das coole Ding: eine lustige Ripperl-Grillparty mit Helmut Karl

Tipps holen oder einfach genießen



LIEFERING (tres). Auch diese Woche verlosen die Bezirksblätter im Zuge der Aktion "Gewinn das coole Ding!" wieder einen tollen Preis, den man eigentlich nicht gewinnen kann. Das gibt es nur bei uns!Gewinnen können Sie dieses Mal ein Ripperl-Essen für 10 Personen mit Grillweltmeister Helmut Karl . Wenn Sie der glückliche Gewinner sind, dann dürfen Sie am Donnerstag, den 9. November 2017, ab 18.30 Uhr neun Freunde zu diesem Gaumenschmaus einladen.Die Grillparty steigt bei "Helmut Karl - Catering, Kochschule, Grill & Zubehör" in der Lieferinger Hauptstraße 102 in Salzburg. Sie können den Grillweltmeister selbst werken lassen, ihm beim Grillen über die Schulter schauen oder sogar selbst mithelfen. Helmut Karl gibt Ihnen gern Tipps, wie man Ripperl besonders zart und knusprig bekommt.

Der Salzburger ist Dorfmetzger in Liefering und mehrfacher Grillweltmeister. Seit 1997 grillt Helmut Karl mit seinen "Salzburg Barbecue Bulls" groß auf, organisiert Grillveranstaltungen und gibt Grillkurse. Ihnen läuft jetzt schon das Wasser im Munde zusammen? Dann rasch beim Gewinnspiel mitmachen!