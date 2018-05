Bezirksblätter E-Bike-Tour zur schönen Loseggalm

02.05.2018, 11:33 Uhr

Kostenlose E-Bike-Tour am 22. Juni 2018 in Annaberg-Lungötz mit vielen Tipps und tollen Highlights

Das alles erwartet die Teilnehmer!



ANNABERG (tres). Am Freitag, 22. Juni findet eine gemütliche Bezirksblätter E-Bike-Tour zur Loseggalm statt.Wir treffen uns um 17.00 Uhr bei freeride-alpin , 5524 Annaberg, Steuer 60 - direkt bei der Donnerkogelbahn. Hier werden für die, die kein eigenes E-Bike besitzen, Leih-E-Bikes vergeben und es folgt von den freeride-alpin-Bikeguides eine Einführung in deren Handhabung.Gemeinsam starten wir dann in gemütlichem Tempo zur Loseggalm. In 1-1,5 Stunden werden wir dort angelangt sein. Oben ist genügend Zeit für eine gute Jause unter dem Gosaukamm mit direktem Blick auf die herrlich markante Bischofsmütze.Auf der Loseggalm gibt es Tipps für E-Biker von den Profis von freeride-alpin. Zudem werden unsere Partner vom Gästeservice Tennengau allen Interessierten die umliegende Bergwelt erklären und den Fahrradfans weitere Tipps für schöne Touren im Tennengau geben.Die Experten von bike-energy aus Hallein werden vor Ort eine E-Bike-Ladestation aufbauen und die Teilnehmer darüber informieren, wie man sein E-Bike richtig auflädt.

Leih-E-Bikes sind vorhanden, aber begrenzte Teilnehmerzahl



Auch unsere Hüttenpass-Partner von Fetzerl.at sind mit von der Radlpartie, denn an alle Teilnehmer wird der neue Salzburger Hüttenpass , Sommer-Edition 2018, verteilt mit Chancen auf tolle Gewinne: einer exklusiven Berg- oder Skitour mit Peak Experience , einer Multifunktion-Sportuhr von SUUNTO , zwei Übernachtungen für zwei Personen im Berghotel Rudolfshütte in der Weißsee Gletscherwelt sowie zwei Berg- & Talfahrten für den „Berg der Sinne“ inklusive Gutscheinen für den „Flying Fox XXL“ in Saalfelden-Leogang plus "Fetzerl"-Gutscheine.Unter allen Teilnehmern an der Bezirksblätter E-Bike-Tour am 22. Juni wird außerdem vor Ort (das Zufallslos entscheidet) ein 250-Euro-Gutschein für Michi's Radladen verlost. Zum gleich mit nach Hause nehmen!Danach geht es gestärkt bergab. Auch hier gibt es hilfreiche Tipps von freeride-alpin, wie z. B. die richtige Bremstechnik mit dem E-Bike. Die Tour endet wieder gemeinsam bei der Donnerkogelbahn in Annaberg.Leih-E-Bikes sind für Teilnehmer kostenlos.über Tel. 0650 405 86 66 oder info@freeride-alpin.at mit Bekanntgabe, ob Sie mit Ihrem eigenen E-Bike kommen oder ob sie ein Leih-E-Bike benötigen. Achtung: begrenzte Teilnehmerzahl! Die Veranstaltung entfällt bei Regen.Wir freuen uns selbstverständlich auch über die Teilnahme von konditionsstarken Radfahrern ohne Elektroantrieb.