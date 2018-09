Bezirksblätter Kraut- & Rüben-Kochkurs

06.09.2018, 00:00 Uhr

Einfach näher dran: "Klick dir die Kicker!" in Tamsweg zu gewinnen

TAMSWEG (tres). Ein "Bezirksblätter Kraut- und Rüben-Kochkurs" findet gemeinsam mit dem Lungauer Kochwerkin der, Lasaberg 2, statt.. Zudem werden 1-3 aktive Fußballspieler des FC Red Bull Salzburg am Kochkurs teilnehmen und zeigen, ob sie nicht nur ihre Kickerbeine, sondern auch den Kochlöffel schwingen können. Selbstverständlich stehen sie den Teilnehmern des Kurses auch für Selfies, Autogramme und Gespräche zur Verfügung.Die Ernte von Kürbis, Rohnen und Kraut ist vorbei und jetzt gibt es köstliche Rezepte dazu! Wir kochen gemeinsam vitaminreich, einfach und gesund. Referentin Katharina Stiegler zeigt vor, wie es geht und gibt wertvolle Tipps und Tricks in der Küche, wo die Teilnehmer natürlich selbst schneiden, waschen, kochen und das Gekochte im Anschluss verkosten dürfen.Ein gemeinsames Essen beendet den Abend und selbstverständlich gibt es ein Rezeptheft zum Mitnehmen. Der Kochkurs dauert circa 3 Stunden.Eine Kochschürze.

Welche(r) FC Red Bull Salzburg -Spieler am 19. Oktober vor Ort ist bzw. sind, ist allerdings eine Überraschung!



