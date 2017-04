SALZBURG. Möchten Sie sich mehr bewegen und so Ihr Wohlbefinden steigern? Dann machen Sie den ersten Schritt… In der Gruppe fällt es Ihnen leichter, in Bewegung zu kommen und vor allem zu bleiben.Im Rahmen des Projekts „Bleiben Sie gesund – Bewegung zum Mitmachen“ wird ab 04.05.2017 bis einschließlich 03.08.2017 jeden Donnerstag von 17.30 bis 18.30 Uhr ein Nordic Walking Kurs durchgeführt. Sie lernen dabei die Grundtechnik des Nordic Walking, daneben stehen aber auch Kräftigungs-, Koordinations- und Beweglichkeitsübungen auf dem Programm.

Heimathaus Maxglan, Bindergasse 17, 5020 SalzburgDie Teilnahme ist kostenlos! Es gibt die Möglichkeit, Nordic Walking Stöcke auszuleihen.Information: ASKÖ Landesverband Salzburg, Mag. Michael Schweigerer, +43 662 871623, schweigerer@askoe-salzburg.at