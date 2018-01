Bodecker & Neander: "Das Beste aus 20 Jahren"

SALZBURG. Am 27. Jänner ab 19.30 Uhr findet das visuelle Theater mit Bodecker & Neander im Odeion Kulturforum statt.Bodecker & Neander sind Garant für pointierten Humor und berührenden Tiefgang - ganz ohne Worte. Mit ihrem Bildertheater voller Magie, Poesie, Comedy, optischen Illusionen und Emotionen reißen sie zu wahren Begeisterungsstürmen hin. In ihrem „Best of Programm“ vereinen sie die Highlights aus ihren Programmen, die sie in über 30 Länder brachten. Ob Theaterfreund oder überzeugter Nicht-Theatergänger, älteres Semester, mitten im Leben stehend oder Kind: Dieses Theatererlebnis macht alle glücklich.

AK € 26 VVK € 23*VVK-Preise bis 1 Tag vor der Veranstaltung!90 Minuten + PauseWeitere Informationen unter: www.bodecker-neander.de