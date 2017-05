Bondeko Gesprächsabend

SALZBURG. Am 15. Mai ab 19.00 Uhr findet der Gesprächsabend mit dem Referenten, Stefan Maier im Missionshaus Liefering statt.Stefan Maier ist seit vielen Jahren Leiter der Auslandshilfe der Caritas Salzburg und Nahost-Koordinator der Caritas Öster-reich. Er ist zuständig für alle österreichischen Caritasprojekte in drei Schwerpunktländern der Caritas Salzburg im Nahen Os-ten (Libanon, Syrien und Ägypten), die er regelmäßig bereist.Die Caritas Salzburg war eine der ersten österreichischen Or-ganisationen, die bereits seit 1995 in Syrien tätig ist und dort gute Kontakte aufbauen konnte. Diese lange Präsenz vor Ort und die gute Kenntnis der lokalen Situation ermöglichen es der Caritas, auch in der jetzt so schwierigen Situation vor Ort, mitten im Bürgerkrieg, den Opfern des Konfliktes durch geziel-te Maßnahmen zu helfen.Stefan Maier wird an diesem Abend über verschiedene erfolg-reiche Projekte in mehreren Regionen Syriens berichten.Weitere Infos unter: www.bondeko.org