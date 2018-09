Das Rote Kreuz ehrt ein Urgestein

19.09.2018, 09:03 Uhr

SALZBURG (sm). Der Bundesrettungsrat Bernd Petertill ist seit 45 Jahrn im Dienst des Roten Kreuzes aktiv.Mitte September übergab Bernd Petertill seine hauptamtliche Funktionen an seinen Nachfolger Helmut Steinkogler.

Katastrophen und Ereignisse miterleben

Der Bezirksgeschäftsführer der Stadt Salzburg und den Flachgau wird Ende des Jahres in den Ruhestand gehen. „Bernd Petertill hat in den letzten 45 Jahren maßgeblich dazu beigetragen, dass das Rote Kreuz heute das ist, was es ist. Durch sein riesiges Netzwerk hat er Wege geebnet, mit außerordentlichem Engagement und Leidenschaft war er immer fürs Rote Kreuz da“, sagt Werner Aufmesser, Präsident des Roten Kreuzes Salzburg. Petertill wird jedoch ehrenamtlich in seiner Funktion als Landesrettungskommandant-Stellvertreter und als Bezirksrettungskommandant für die Stadt erhalten bleiben.Bernd Petertill erlebte alle großen Katastrophen im Bundesland mit, wie das Seilbahnunglück in Kaprun. Bei Auslandseinsätzen, wie im Bürgerkrieg in Rumänien 1989, half er vor Ort. Er war außerdem einer der ersten Notfallsanitäter, die in der Flugrettung eingesetzt wurden.

