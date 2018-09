Der Ruperti-Kirtag brachte gute Laune

24.09.2018, 15:51 Uhr

Am Wochenende gab es Kirtagstreiben der Extraklasse. Freitag und Samstag kam man da einmal mehr an die Kapazitätsgrenzen und an Ende zählte man am Domplatz mehr als 150.000 Besucher.

Trends bei der Tracht und Make-up

SALZBURG (red) Tracht war einmal mehr Pflicht. Ohne Lederhose oder Dirndlkleid geht es beim Rupertikirtag nicht. Bei den Herren ist die Hirschlederne noch immer das Maß aller Dinge. Auch die Maß gehört dazu. Immerhin kostet das obligate Kirtagsbier in Salzburg gut ein Drittel weniger als beim „Großen Bruder“, dem Münchner Oktoberfest.Bloggerin Leonie Sarah Schindlmeier geht im Dirndl zum Kirtag: "Es ist ein ungeschriebenes Gesetz, dass die Salzburger in Tracht kommen – eine schöne Tradition." Die Influencerin hat Tipps für das Make-up. "Nicht zu sehr in den Farbtopf greifen und einen Lidschatten wählen, der zum Dirndl passt." Bei der Frisur mag sie es klassisch. "Ich flechte mir Blumen oder Perlen in den Zopf." "Der sogenannte Schneewittchen- bzw. Stehkragen ist derzeit bei Dirndlkleidern wieder sehr in", sagt Monika Wimmer von der Trachtenschneiderei "Wimmer schneidert" in Schleedorf.

