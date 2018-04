Diakon Manuel Sattelberger als "Gastprofessor" an der Theologische Fakultät Salzburg

19.04.2018, 21:30 Uhr

„Heute war ein hervorragender "Gastprofessor" in Salzburg an der Uni! GANZ herzlichen Dank Dir, lieber Manuel, für den so lebendigen und bereichernden Vortrag! Die Studierenden konnten sehr viel mitnehmen! Danke für die wertvollen Impulse aus der Praxis und danke, dass Du mit Deinem Leben so ein authentisches Zeugnis gibst!“ – soweit der Kommentar von Frau Prof. Mag. Bernadette Schwarz von der Theologischen Fakultät der Universität Salzburg.Diakon Manuel Sattelberger: „Es ist mir immer wieder eine Ehre und auch eine Freude, meine Erfahrungen aus 14 Jahren Pfarrseelsorge, weitergeben zu können, zu dürfen! Ich schätze auch das mir entgegen gebrachte Vertrauen der Universität!“