Die Grillshows der Salzburger Fleischer mit Grillweltmeister Helmut Karl gehen in die vierte Runde!

Ein Gaumenschmaus für jeden Grillfreund!

SALZBURG. Der Sommer steht vor der Tür und damit auch die Grillsaison. Unter dem Motto „Feuer frei zur Grillerei!“ zelebrieren am 24. Mai, 14. Juni und 5. Juli die Salzburger Fleischer die Hohe Schule des Grillens mit Grillweltmeister Helmut Karl. Gebrutzelt wird Open Air im Herzen der Landeshauptstadt am Robert-Jungk -Platz.Begeisterte Grillfans erleben dann von 18.00 Uhr bis 21.00 Uhr eine Grillshow der besonderen Art: Am Robert-Jungk-Platz bei der „Monkeys cafe.bar“ präsentieren die Salzburger Fleischer weltmeisterliche Grill-Gerichte. Gegrillt wird von Weltmeister Helmut Karl höchstpersönlich. Der Barbecue-Meister weiht die Besucher live in seine Grillgeheimnisse ein. Dabei steht neben dem theoretischen Fachwissen natürlich auch der kulinarische Genuss im Vordergrund.

Termine auf einem Blick:

Ablauf:

Von 18 bis 19 Uhr gibt es Grilltipps vom Profi (15 Euro je Teilnehmer inkl. Essensbon), danach steht bis 21 Uhr Feines vom Grill auf dem Programm. Jede Grillshow widmet sich einer speziellen Fleischshorte: Auf den Rost kommen Köstlichkeiten vom Rind, Lamm und Schwein.Als Metzgermeister ist Helmut Karl mit der Zubereitung und Verarbeitung von Fleisch- und Wurst bestens vertraut. Seine Erzeugnisse sind in der gesamten Region gefragt, doch in der Kunst des Grillens hat er es sogar weltweit an die Spitze geschafft. Helmut Karl von der Lieferinger „Dorfmetzgerei“ trägt seinen Weltmeistertitel mit Stolz, ist jedoch stets bereit, seine Tricks und Tipps mit anderen zu teilen.24. Mai (Grillthema: Lamm),14. Juni (Grillthema: Rind) und5. Juli (Grillthema: Schwein)18.00 bis 19.00 Uhr – Workshop mit Grilltipps vom Weltmeister(15,- je Teilnehmer, inklusive Essensbon)18.00 bis 21.00 Uhr – Parallel gibt es Grillspezialitätenaus dem Smoker für alle Besucher!Live Musik mit der Salzburger Band: "Wanted Men" ref="https://www.facebook.com/Wanted-Men-446553145416672/?fref=ts">"Wanted Men"