Die große Schlagerparty in der Salzburgarena

SALZBURG. Am 23. Mai findet ab 20.00 Uhr die Schlagerparty in der Salzburgarena statt.DIE GROSSE SCHLAGERPARTY 2017 ist gespickt mit Highlights – und zwar mit ganz Großen! Wenn Ende Mai 2017 die Besucher in die größten Hallen Österreichs strömen werden, können sie sich auf eine Megaparty und einen unvergesslichen Abend mit Ihren Original Stars freuen! Egal ob Partykracher oder tiefsinnige Balladen, für alles ist gesorgt – Ohrwurm reiht sich an Ohrwurm. Folgende Schlagergiganten werden einen Party-Abend im Zeichen eines einzigartigen Hitfeuerwerks und großen Gefühlen garantieren. Ein klingendes Potpourri der größten Schlagerhits! Jeder für sich unverwechselbar und einzigartig.Freuen Sie sich auf ein klingendes Potpourri der größten Schlagerhits.Infos unter: www.showfactory.at