Die Party ist vorbei: Der Christbaum wird zum Müll

03.01.2018, 00:30 Uhr

Die Abholtermine:

Doppelte Wärme

Im Stadtgebiet links der Salzach („Altstadt-Seite“ - z.B. Nonntal, Mülln, oder Liefering) beginnt die Abholung am Montag, dem 8. Jänner und endet am Freutag, dem 12. Jänner.Etwas mehr Zeit gibt es für die Stadtteile rechts der Salzach wie Aigen, Gnigl oder Itzling. Dort beginnt die Abholung am Montag, dem 15. Jänner und endet am Freitag, dem 19. Jänner 2018.Alle die diese Termine nicht einhalten wollen oder können, müssen ihren alten Baum zum Recyclinghof bringen. Dort werden die Christbäume ebenfalls kostenlos abgenommen.Zu Weihnachten haben die Christbäume viele Herzen erwärmt. Nach den Feiertagen, wärmen sie auch physikalisch: Aus den alten Christbäumen wird im Biomasse-Heizkraftwerk der Salzburg AG in Siezenheim Energie, die Salzburger Haushalte mit Wärme und Strom versorgt.