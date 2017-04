DNA-Analysen für unsere Vierbeiner

26.04.2017, 09:00 Uhr

Die Startups Anja und Michael Geretschläger bieten mit "Feragen" DNA-Analysen für Hunde an.

SALZBURG (lg). Ein Labor, das sich auf die genetische Diagnostik von Tieren spezialisiert – diese Idee liegt dem von Anja Geretschläger und ihrem Mann Michael gegründeten Unternehmen "Feragen" zugrunde. Entstanden ist die Idee im Jahr 2012, ein Jahr später wurde "Feragen" ins Leben gerufen. "Den Anstoß dafür gab meine reinrassige Labrador-Retrieverhündin ‚Nala'. Im Zuge ihrer Allergiediagnostik begannen meine langen und ernüchternden Krankheitsrecherchen bei Rassetieren. Dabei stellte ich fest, dass sehr viele dieser Erkrankungen eine genetische Grundlage besitzen, was mein Interesse weckte, aber mich gleichzeitig besorgt stimmte. Im Laufe der Zeit startete ich im Labor mit Mundschleimhautabstrichen meiner Hündin die ersten Testläufe", erzählt Geretschläger.

Eigenes DNA-Labor

Bestimmte Fellfarben

www.feragen.at

Seit Ende 2014 sind die beiden mit ihrem Labor in der Strubergasse am Stadtwerkeareal zu finden und bieten ihr Service für private Hundebesitzer, Züchter und Tierärzte an. Diese können dort ihre Tiere genetisch testen lassen. "Im Mittelpunkt unserer DNA-Tests stehen neueste wissenschaftliche Erkenntnisse, auf denen unsere genetischen DNA-Analyseverfahren basieren. Dabei ist es uns gelungen, diese so zu verbessern, dass wir auf eine invasive Probenentnahme, also Blutentnahme, verzichten können", betont die 36-jährige Geretschläger, die dank ihrem DNA-Labor Züchtern die Wahl von optimalen Zuchtpartnern ermöglicht."Es können auch gewünschte Eigenschaften, wie bestimmte Fellfarben positiv verstärkt werden. Zusätzlich bieten wir auch sogenannte Haplotypenanalysen an. Anhand dieser können wir Aussagen treffen, ob ein Tier ein erhöhtes Risiko besitzt, eine bestimmte Erkrankung zu bekommen", führt die Molekularbiologin, die bereits an Expansion denkt, aus: "Wir wollen es auf Pferde und Nutztiere ausweiten." Dass es für Start-ups speziell am Anfang ein steiniger Weg ist, kann Geretschläger bestätigen. "Da war es sehr wichtig, dass wir mit der Initiative Startup Salzburg tolle Ansprechpartner hatten, die uns gerade in bürokratischen Dingen mit Rat und Tat zur Seite standen." Mehr Informationen unter