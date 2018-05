DVB-T2 in Salzburg

01.05.2018, 22:02 Uhr

Salzburg: ORF Salzburg |

Das deutsche DVB-T2 ging am 25. April on Air - doch nicht alle in Österreich verkauften Receiver können das deutsche DVB-T2 empfangen.

Mit einem HEVC-fähigen DVB-T2 Receiver bzw. einem 4k-fähigen Flatscreen mit integriertem T2-Empfänger kann man das deutsche öffentlich-rechtliche Angebot des Untersbergs in Salzburg-Stadt und Umgebung frei empfangen. Dies umfasst die meisten öffentlich-rechtlichen Programme Deutschlands.

Ein Receiver der in Deutschland funktioniert kann hierzulande ganz ohne Aboundjeweils in Standardauflösung empfangen. Hinzu kommen die RadioprogrammeundWer also keine Lust auf Registrierung bei SimpliTV hat, kann mit den kompatiblen Receivern 20 verschiedene TV-Programme, davon 16 in HD, empfangen.Welche Programme das konkret sind, fasst dieses Zapping-Video zusammen.Das frei empfangbare DVB-T2 ist somit für Wohnungen mit Gemeinschaftsanlagen interessant wo aber Programme wie ARD Alpha nicht eingespeist sind. Da kann man, gewusst wie, ergänzen.