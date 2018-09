Ein Haus vollgepackt mit Literatur

13.09.2018, 13:54 Uhr

Krimifest im November

Schreibwerkstatt für junge Menschen

Mehr als 300.000 Besucher haben bisher rund 5.000 Veranstaltungen im denkmalgeschützten Haus besucht. Darunter viele das Krimifest, das heuer sein zehnjähriges Bestehen feiert und zwischen achten und zehnten November stattfindet. Zwölf Schriftsteller sind eingeladen, dazu gibt es Musik, Filme, Büchertisch, Buffet, eine Abschlussparty und die Ausstellung "Hitchcock. Vom Buch zum Film." Das restliche Herbstprogramm im Literaturhaus beschäftigt sich stark mit couragierten Familiengeschichten und Freundschaften, mit dem Aufbegehren und Scheitern. Im Dezember und Jänner widmet man sich literarisch-musikalisch-aufbereiteten Themen wie Flucht und Ankunft bei der Uraufführung des "Adventsingens für Fortgeschrittene", dem Phänomen Jim Morrison bei "Riders on the storm" oder gesungenen und gelesenen Nöstlinger-Texten.Für das junge Publikum hat Peter Fuschelberger eine neue Reihe zweisprachiger Märchen aufbereitet. Bei dem Projekt "Jugend schreibt" - eine Kooperation zwischen dem Lieraturhaus und dem Land Salzburg - können Jugendliche zwischen 16 und 18 Jahren teilnehmen. Einreichschluss für die Bewerbung ist der 25.Oktober. An Schulen wird es wieder die Schreibwerkstätten geben.____________________________________________________________________________________Du möchtest über Stories in deinem Bezirk informiert werden?Melde Dich zum kostenlosen "Whats-App“-Nachrichtendienst der Bezirksblätter Salzburg an! Alle Infos dazu gibt’s hier: meinbezirk.at/1964081.ACHTUNG: Erst nach erfolgreich übermittelter Start-Nachricht ist der Dienst aktiv!