Ein Job bei den Bezirksblättern Salzburg - Deine Chance als Neu- und Quereinsteiger

18.10.2017, 02:00 Uhr

Schulungen der internen RMA Akademie ermöglichen einen guten und raschen Einstieg bei den Bezirksblättern.Die RMA Akademie bietet für unsere Mitarbeiter ein umfangreiches Aus- und Weiterbildungsprogramm. Interne Experten machen sie mit den Aufgaben in ihrem Job vertraut, externe Trainer vertiefen ihr Wissen und bringen sie auf den neuesten Stand der Dinge.Das Angebot der internen RMA Akademie wird von unseren Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen geschätzt und intensiv genutzt. Es ist uns ein großes Anliegen, in Aus- und Weiterbildung zu investieren. Denn aus ihrer Kraft und Kreativität entstehen unsere Medien. Das macht uns zu einem attraktiven Arbeitgeber in der Region.Hier erfährst du mehr über uns und unsere Jobs:www.regionalmedien.at/karriere, facebook: #RMAkarriere