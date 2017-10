Eine Nacht ein Fürstenpaar sein

10.10.2017, 00:00 Uhr

Gewinn das coole Ding: eine Romantik-Nacht auf der Burg Hohenwerfen

www.meinbezirk.at/cooledinge

WERFEN (tres). Sie haben Lust, den Partner mit etwas ganz Exklusivem zu überraschen? Die Salzburger Burgen & Schlösser verlosen über die Bezirksblätter eine romantische Nacht für zwei Personen in der fürstlichen Hochzeitssuite auf der Burg Hohenwerfen Am 2. November 2017 können Sie sich mit Ihrem Schatz wie eine Hoheit fühlen, denn da gehört die Burg Hohenwerfen für eine Nacht ganz Ihnen beiden.Am Morgen schlafen Sie gemütlich aus und begeben sich zum anschließenden Sektfrühstück, das im Gewinn inkludiert ist.Danach erwartet Sie eine exklusive Führung durch die Burg: Burgverwalter Paul Anzinger zeigt Ihnen die mittelalterliche Höhenburg in Werfen, deren Bau in den Jahren 1075 bis 1078 von Erzbischof Gebhard von Salzburg in Auftrag gegeben wurde.Erhaben thront die mächtige Burg Hohenwerfen über dem Salzachtal: Über die Jahrhunderte hinweg war sie Verteidigungsanlage und Gefängnis. Das und viel mehr bekommen Sie während der Führung erklärt.

Sie haben Lust auf diesen Gewinn? Dann machen Sie beim Gewinnspiel mit. Übrigens: Falls Sie die romantische Nacht auf der Burg für einen Heiratsantrag nutzen sollten: Die Burg Hohenwerfen ist eine beliebte Hochzeitslocation und für diese Zwecke buchbar.Übrigens: Noch mehr coole Dinge zu gewinnen gibt es bis 7. Dezember 2017 auf www.meinbezirk.at/coolesding