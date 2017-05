Familienkonzert zum Muttertag: „BACH’S NEW GENERATION“

SALZBURG. Am 14. Mai ab 16.00 Uhr findet das Familienkonzert im Domchorsaal statt.



Das 2016 gegründete Bach’s New Generation-Jugendorchester besteht aus Schülern des Musikum Salzburg und Studierenden des Pre-College an der Universität Mozarteum im Alter zwischen 12-18 Jahren und verfolgt das Ziel, eine neue Generation für die Barockmusik zu begeistern. Dabei ist die Auseinandersetzung mit der historischen Aufführungspraxis wesentlich.



In Zusammenarbeit mit der Universität Mozarteum, Institut für Alte Musik und Pre-College, dem Musikum Salzburg und der Kunsthilfe Salzburg.



Kartenpreise:

Kinder & Jugendliche € 8,-- / Erwachsene € 16,--; Erwachsene in Begleitung von Kindern zahlen die Hälfte!