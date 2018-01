Fliegen für ein Lächeln der Dankbarkeit

14.01.2018, 00:30 Uhr

Das Rote Kreuz fliegt zehn Einsätze pro Tag. Sechs Prozent plus.



Die Menschen an der Front

SALZBURG (lin). 3.820 Hubschauberflüge durch das Rote Kreuz, das sind zumindest 3.820 gerettete, geborgene und medizinisch erstversorgte Menschen. Und genau so viele Flugeinsätze hat die Rettungsorganisaion 2017 verzeichnet. Das bedeutet durchschnittlich zehn Einsätze pro Tag und ein plus von sechs Prozent im Landesdurchschnitt gegenüber 2016.Roland Rathauscher, Pilot und leitender Flugretter von Christophorus 6, Standort Salzburger Flufhafen fliegt 250 Einsätze pro Jahr. "Das schönste für mich sind die vielen positiven Rückmeldungen, das dankbare Lächeln der Patienten, wenn man sie im Krankenhaus an diue Ärzte überfgibt", sagt er "Man bekommt drfinitiv mehr zurück, als man investiert, und deswegen brenne cih für diesen extrem anstrengenden Beruf", sagt Rathauscher und fügt hinzu: "Man darf nicht vergessen, dass wir im Dreier-Team arbeiten. Da herrscht Vertauen und Gemeiknschaftsgefühl wie man es sich nur wünschen kann."

Reibungslose Organisation

Dienst an 365 Tagen

Das Rote Kreuz Salzburg ist vom Land Salzburg mit der Organisation und Durchführung des Hubschrauberrettungsdienstes beauftragt. Landesrettungskommandant-Stv Bernd Petertill sagt: „Wir arbeiten mit vier Vertragspartnern zusammen, fünf Hubschrauber sind an vier Stützpunkten stationiert. Wir übernehmen die Koordination, Abrechnung und medizinische Dokumentation, geben Qualitätsstandards und Bereitstellungszeiten vor.“Die Rot-Kreuz-Leitstellen Nord in der Stadt Salzburg und Süd in Zell am See koordinieren und beauftragen die Einsätze. Auf Basis der Angaben aus dem Notruf entscheidet der Leitstellenmitarbeiter, ob der Hubschrauber startet. Bei jedem Notarzthubschraubereinsatz sind neben dem Piloten ein Notarzt und ein Notfallsanitäter bzw. An den vier Stützpunkten sind derzeit 22 Notfallsanitäter, und 75 Notärzten.Das Rote Kreuz Salzburg beauftragt mit den Rettungsflügen vier Flugunternehmer. An vier Stützpunkten – Flughafen Salzburg, St. Johann/Pongau (1 Hubschrauber im Sommer, zwei im Winter), Zell am See und Saalbach-Hinterglemm stehen fünf Hubschrauber bereit.Stützpunkte und Einsätze im DetailSTADT SALZBURG, FLACHGAU, TENNENGAUStützpunkt Flughafen Salzburg: Christophorus 6, EC 135Zusammenarbeit Christophorus Flugrettungsverein (ÖAMTC)1.440 Rettungsflüge 2017PONGAU UND LUNGAUStützpunkt St. Johann (10 Monate): Martin 1, MD 902Stützpunkt St. Johann (Wintersaison 3 Monate): Martin 10, Bell 412Zusammenarbeit Heli Mount GmbH (Roy Knaus)920 Rettungsflüge 2017PINZGAUStützpunkt Zell am See:Heli-Alpin 6, EC 135Zusammenarbeit ÖAMTC, Schider Helicopter Service GmbH820 Rettungsflüge 2017Saisonaler (Sommer- und Wintersaison) Stützpunkt Hinterglemm:Martin 6, MD 902Wolf Helicopter GmbH&Co KG640 Rettungsflüge 2017