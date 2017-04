Fotografieren ist meine Leidenschaft – #einfachnäherdran

29.04.2017, 00:30 Uhr

Gertrude Müller erzählt, warum sie auf meinbezirk.at Leserreporterin (Regionautin) ist.

Gertrude MüllerJuli 2011Salzburg Stadt"Carpe Diem - genieße jeden Tag"Die Pensionistin Gertrude Müller aus der Stadt Salzburg hat aus der Faszination für das Fotografieren heraus das Regionauten-Portal meinbezirk.at für sich entdeckt. "Ich habe von Bekannten davon gehört und habe es gleich ausprobiert, so richtig aktiv bin ich erst seit diesem Jahr, dafür aber umso fleißiger. Es ist toll, dass man hier seine Leidenschaft mit anderen Gleichgesinnten teilen kann und einen Austausch über die Berichte oder Schnappschüsse mit anderen Regionauten schaffen kann." Die Stadt-Salzburgerin, die früher im Marketingbereich tätig war, zählt neben dem Fotografieren vor allem das Lesen und das Reisen zu ihren Hobbys. "Vor allem in die nordischen Länder reise ich sehr gerne. Die Landschaften dort sind einzigartig", erzählt Müller, die das Wort "Pensionisten-Stress" selbst gut kennt. "Man glaubt es erst, wenn man wirklich in Pension ist."

#einfachnäherdran mit der Regionauten-Community

"Es ist toll, dass man hier seine Fotos, auf die man ja schon ein bisschen stolz ist, mit anderen teilen und zeigen kann, was man gemacht hat. Zudem kann man sich die schönen Aufnahmen der anderen Regionauten ansehen und bekommt ein Feedback zu seinen Beiträgen." Welche Beiträge Gertrude am liebsten auf meinbezirk.at online stellt? "Ich konzentriere mich vor allem auf Tier-Fotos, die sind zwar oft eine Herausforderung, weil sich die Tiere ja leider nicht immer so bewegen, wie man sie für das Foto gerne hätte, aber oft sind es gerade diese Schnappschüsse, die das Foto besonders machen. Ich halte gerne Libellen, Schmetterlinge oder Vögel bildlich fest, eines meiner ersten Fotos war ein Eichhörnchen, das ich beim Wassertrinken fotografiert habe. Das ist eines meiner liebsten Fotos", erzählt Gertrude.